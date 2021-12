Bollettino Coronavirus: in provincia 66 contagi e 64 guariti

Secondo i dati forniti dall'Unità di Crisi nel quotidiano aggiornamento, in provincia di Alessandria sono 66 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Non si segnalano decessi, in 64 invece hanno sconfitto il virus.

A livello regionale 906 contagi e tasso di positività che supera il 2%, ma non ci sono vittime. Aumentano i ricoveri ordinari, un posto in meno occupato nei reparti di terapia intensiva.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 906 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 368 dopo test antigenico), pari al 2,1% di 42.284 tamponi eseguiti, di cui 35.312 antigenici. Dei 906 nuovi casi gli asintomatici sono 579 (63,9%). I casi sono così ripartiti: 395 screening, 383 contatti di caso, 128 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 408.627, così suddivisi su base provinciale: 33.431 Alessandria, 19.736 Asti, 12.909 Biella, 58.559 Cuneo, 31.689 Novara, 217.547 Torino, 15.033 Vercelli, 14.730 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.691 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 3.302 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 36 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 440 (+21 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.933 I tamponi diagnostici finora processati sono 10.165.214 (+42.284 rispetto a ieri), di cui 2.532.918 risultati negativi.

I DECESSI RESTANO 11.901

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane quindi 11.901 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1.593 Alessandria, 726Asti, 440 Biella, 1.471 Cuneo, 954 Novara, 5.684 Torino, 547 Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 109 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

383.317 GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 383.317 (+422 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 31.134 Alessandria, 18.410 Asti, 12.082 Biella, 55.148 Cuneo, 29.869 Novara, 204.637 Torino, 14.160 Vercelli, 13.736 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.541 extraregione e 2.600 in fase di definizione.