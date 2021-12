Differenziata: lunedì 13 ancora disagi

TORTONA - Gestione Ambiente, la società che gestisce la raccolta e il trasporto dei rifiuti in 33 Comuni del novese e tortonese, informa gli utenti che ai sensi della legge 146/90 e successive modificazioni, le Organizzazioni Sindacali Fp, Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato una giornata di sciopero per tutte le aziende del comparto Igiene Ambientale - Ccnl Utilitalia/Ambiente 10 luglio 2016 e Ccnl Fise/Assoambiente 6 dicembre 2016.

L’astensione dal lavoro è prevista per l’intera giornata di lunedì 13 dicembre: in tale giornata, in rapporto all’adesione dei lavoratori allo sciopero, potranno verificarsi carenze parziali e disagi, ma su tutto il territorio dei trentatrè Comuni serviti da Gestione Ambiente saranno garantiti i servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/90 e successive modificazioni, nonché da quanto previsto dall’accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001 e dell’articolo specifico del Codice di Regolamentazione del Ccnl di riferimento (raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi; raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani pertinenti a utenze scolastiche, mense di enti assistenziali, ospedali, case di cura, hub vaccinali, comunità terapeutiche, ospizi; spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio dei mercati, spazzamento delle aree di sosta attrezzate e delle aree di grande interesse turistico museale del centro storico).

Sarà, comunque, cura dell'azienda comunicare i giorni di recupero dei disservizi in caso si dovessero verificare; la ripresa della normale attività lavorativa avverrà martedì 14 dicembre 2021.