A gennaio si avvia anche il centro storico

TORTONA - A partire da lunedì 10 gennaio 2022 nel centro storico, Gestione Ambiente in accordo con l’amministrazione comunale, sostituirà gradualmente i vecchi contenitori stradali con quelli nuovi, dotati di sistema di identificazione. Nell'occasione cambierà il colore dei contenitori di carta e cartone (coperchio giallo mentre prima era bianco) e imballaggi in plastica e lattine (coperchio bianco mentre prima era giallo). Chi non avesse ancora ritirato il kit per l’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata può recarsi presso il magazzino di Gestione Ambiente in via Postumia con orario 8-19, compreso il sabato).

La raccolta del rifiuto vegetale sarà a domicilio e lo svuotamento sarà solo su prenotazione. A chi attiverà il servizio verrà addebitato l’importo di 20 euro all’anno a contenitore e di 1 euro ogni svuotamento effettuato. Il servizio verrà svolto come da calendario fornito: per prenotare lo svuotamento basterà chiamare il numero verde gratuito 800.085.312 o inviare una email all’indirizzo callcenter@gestioneambiente.net. Le utenze che hanno solo piccoli quantitativi di vegetale da smaltire (derivanti dalla manutenzione delle piante da balcone) potranno conferirli nei contenitori dedicati alla raccolta dell’umido. Le utenze che hanno necessità di smaltire pannolini/pannoloni dovranno essere preventivamente autorizzate dall’ufficio Ambiente del Comune previa compilazione dell’apposito modulo (scaricabile dal sito www.gestioneambiente.net o dal sito del Comune). Restano attivi il servizio gratuito di raccolta degli ingombranti sotto casa su appuntamento e il centro di raccolta di Via Postumia, dove poter conferire gratuitamente i rifiuti urbani differenziabili.

A breve Gestione Ambiente, in accordo con l’amministrazione comunale, invierà una lettera ai residenti del centro storico contenente tutte le informazioni utili. La spiegazione dettagliata del nuovo sistema di raccolta differenziata si trova nel manuale informativo che verrà fornito insieme al kit per l’avvio (ed è già scaricabile dal sito internet www.gestioneambiente.net), insieme anche al depliant 'Dove lo butto?' che aiuta in caso di dubbio sul giusto conferimento dei rifiuti.