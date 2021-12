Mascherina obbligatoria fino al 9 gennaio

CASTELNUOVO SCRIVIA - Mascherina obbligatoria nei luoghi aperti al pubblico da oggi, 17 dicembre, fino alle ore 24 del 9 gennaio.

Lo ha deciso il sindaco, Gianni Tagliani, firmando l'ordinanza in cui si precisa che il dispositivo di protezione va usato "in tutti i luoghi all'aperto, nel centro storico, in tutte le condizioni di aggregazione per manifestazioni, nelle piazze, nei pressi degli edifici scolastici e delle chiese e alle fermate degli autobus".

Gli esercizi pubblici devono esporre un cartello, ben visibile, in cui indicare il numero massimo di persone all'interno, e vigilare che sia rispetatto, controllando anche, nei casi in cui è richiesto, il Green Pass.

Negli hub in paese è previsto l'accesso diretto per chi ha obbligo vaccinale: personale sanitario e socioassistenziale, personale scolastico docente e non docente, forze dell'ordine, sicurezza e soccorso pubblico.