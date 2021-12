Bertram, altro scalpo Battuta Venezia

CASALE MONFERRATO - Con un ultimo quarto da 27-11 la Bertram batte Venezia (77-65) e sale in zona playoff. Per Tortona quarta vittoria consecutiva casalinga e quarto scalpo prestigioso dopo Virtus, Sassari e Fortitudo. Venezia (senza Stone e Tonut) perde la terza gara in fila e resta in crisi.

La partita

Avvio lento della partita. Punteggio basso, zona Tortona che vuole controllare e congelare il ritmo della partita. Venezia non segna da fuori (0/6) e fatica in generale a far canestro. 10-5 Bertram a metà frazione con periodo che si chiude sul 17-11 per i padroni di casa.

Si sblocca la Reyer nella seconda frazione. 7-0 ispirato da Daye che conduce al 20-20. Problemi di falli per Daum e Cannon. Macura ne segna 12 ma la partita resta non bella. La tripla di Mazzola manda al riposo Venezia avanti 38-36 (27-21 il quarto).

Equilibrio che non si spezza neppure nella terza frazione. Venezia prova l’allungo sul +7 (42-49), ma Tortona (impatto da Severini e Mascolo) reagisce e la tripla dall’angolo di Wright riporta tutto in parità (50-50 al 27’). Al terzo mini intervallo Reyer avanti di 4 sul 54-50. Entra in scena Filloy che si trasforma in trascinatore. Dopo 0 nei primi tre quarti, 8 punti dell’italo-argentino per il 60-57 del 33’. Lo assiste un ottimo Severini (3/3 dall’arco), mentre Venezia in attacco è solo Daye. Bertram ha più energie e dilata il parziale fino alla prima doppia cifra di vantaggio di serata col canestro di Wright (73-61). Tortona ha le mani sulla partita. Venezia non ha più energie. Vince Tortona 77-65.

Il tema

Tortona si conferma macchina da casa e anche micidiale “ammazzagrandi”. La squadra di coach Marco Ramondino, che sfrutta le partite di Macura, Severini e Filloy, viene a capo con pazienza e testa di una partita complicata contro un avversario in difficoltà ma sempre di alto livello. Manca ancora il piccolo passo della piena maturità e della solidità lontano da casale Monferrato.

Le voci

"Una partita molto buona per noi - spiega coach Marco Ramondino - a parte qualche sbavatura nella prima parte. Questo però non ci ha impedito di avere un buon ritmo e una buona presenza durante la partita. I miei giocatori sono molto altruisti e c'è sempre la volontà di giocare insieme e di trovare la soluzione giusta. Gli ultimi due mesi sono stati complicati per noi ma i ragazzi hanno messo sempre grande dedizione e applicazione nel lavoro e di questo li devo ringraziare".

Molto signorile l'analisi del tecnico della Reyer Walter De Raffaele. "Tortona ha meritato questa vittoria giocando una partita attenta e fisica. Il tema delle assenze non è un tema, perché abbiamo costruito un roster per sopperire a queste situazioni. E' un momento molto difficile per noi ma questo non toglie i meriti ad un avversario che gioca una pallacanestro di presenza e intelligenza".

I numeri

Finale: 77-65

Parziali: 17-11, 36-38, 50-54

Quintetti: Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Venezia con De Nicolao, Sanders, Bramos, Brooks, Watt.

Punti: Macura 17 (Tortona); Daye 17 (Venezia).

Rimbalzi: Cain 7 (Tortona), Watt 7 (Venezia).

Assist: Wright 7 (Tortona), Sanders 5 (Venezia).

Mvp: Filloy (Tortona).