La nebbia ferma Hsl Derthona

ROMENTINO - Ancora un rinvio per Hsl: nonostante l'anticipo al sabato della gara con Rg Ticino la nebbia è scesa improvvisamente sul campo impedendo alle due formazioni di poter disputare regolarmente la partita.

Il direttore di gara ha atteso le 14.30, orario fissato per il fischio d'inizio, poi ha provato a posticipare alle 15, poi alle 15.15 ma la situazione in campo non migliorava ed era rimasto solo l'Hsl Derthona ad allenarsi.

Alle 15.15 l'annuncio ufficiale del rinvio a data da destinarsi. Un brutto colpo per i bianconeri, che sono ancora in corsa per la Coppa Italia e che, alla ripresa dei campionati, a gennaio, dovranno giocare una serie di turni infrasettimanali per riequilibrare la situazione: il 5 infatti è già previsto il recupero della sfida con il Gozzano, e non si esclude che sia il 12 sia il 19 gennaio i ragazzi di Zichella debbano poi scendere in campo per giocare sia questa partita che l'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Caronnese.

Nel frattempo, una mossa di mercato: il terzino Valerio è stato ufficialmente ceduto con i migliori auguri per il prosieguo della carriera.