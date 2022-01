Autosped, ancora casi. Chiesto il rinvio con Brescia

CASTELNUOVO SCRIVIA - La domanda ufficiale è stata inviata al Brescia e alla Federbasket: Autosped ha ancora casi di positività nel gruppo e chiede di non disputare la gara casalinga dell'8 gennaio con Brixia Brescia, scontro per il podio nel girone Nord della A2 femminile.

I tamponi effettuati l'ultimo giorno dell'anno hanno confermato le sei persone positive, senza che nessuna si sia negativizzata dopo i primi accertamenti al rientro dalla trasferta a Udine, il 19 dicembre.

Le atlete negative hanno ripreso il lavoro in palestra con il preparatore, ma il roster è quasi dimezzato e la società ha formalizzato la richiesta di rinviare il match con le bresciane. A inizio settimana la risposta, e potrebbe non essere l'unico incontro a saltare.

Under 15 al terzo posto

Giocano, invece, le giovanili, in particolare l'Under 15 (nella foto) di Franco Balduzzi, che al 'Mare di Roma Trophy in pink', a Ostia, conquista il terzo posto: nella finalina 57-44 su Ororosa Bergamo.

Un risultato che conferma l'eccellente rendimento di tutto il vivaio castelnovese: proprio l'Under 15 e l'Under 19 sono prime a punteggio pieno, mentre Under 13, Under 14 e Under 17 sono seconde nei rispettivi campionati regionali.