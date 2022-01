Omicron continua a diffondersi: 479 positivi

TORTONA - Non si ferma la corsa della variante Omicron, che da oggi ha fatto ripiombare il Piemonte in 'zona gialla' e che sta diffondendosi a macchia d'olio anche nel Tortonese: i numeri sono impietosi, con crescite quasi esponenziali in alcuni comuni e comunque molto rapide in quasi tutti i centri della zona.

Nell'ultimo aggiornamento di ieri sera, a Tortona risultavano 479 positivi, a Castelnuovo Scrivia 104 e a Sale 81; numeri preoccupanti anche a Viguzzolo (49), Pontecurone (45), Sarezzano (32), Carbonara (29), Casalnoceto (24) e Volpedo (23), mentre si salva l'alta val Curone con numeri a cifra singola e Dernice ancora 'Covid free'.

Se si passa però alle visualizzazioni in percentuale tolta la solita 'anomalia' statistica di Volpeglino (60.61 infetti per mille abitanti) le 'maglie nere' vanno proprio a Castelnuovo Scrivia e Sale con circa 20 infetti per mille abitanti, mentre il centro zona si ferma 'solo' a 17. Tutto il Tortonese oscilla comunque fra il 15 e il 20 per mille circa di contagiati, segno che la pandemia è tutt'altro che in recrudescenza anche se per onor di cronaca va ammesso che le ospedalizzazioni (10) e soprattutto i ricoveri in terapia intensiva (3) sono molto inferiori alle cifre delle prime tre ondate di coronavirus dove però il nosocomio di Tortona era stato scelto come uno dei 'Covid Hospital' regionali.