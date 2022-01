Piemonte in zona gialla: cosa può fare chi ha il Green Pass? Quali limitazioni per i No Vax?

ALESSANDRIA - Il Piemonte da oggi è zona gialla. Altre realtà sono invece già in arancione o si apprestano a diventarlo visto l'aumentare dei contagi. Cosa si può fare, dove si può andare con Green Pass o Green Pass rafforzato e quali attività sono possibili per i non vaccinati? Ecco una esplicativa tabella elaborata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

