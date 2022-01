Rivalta Scrivia: autocarro in fiamme

RIVALTA SCRIVIA - Intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona oggi, alle 14.30, in Strada Provinciale 211 in località San Guglielmo nei pressi di Rivalta Scrivia per incendio autocarro.

L'autista, accortosi del principio di incendio della cabina ha allertato i soccorsi riuscendo a fermare il mezzo nei pressi di una piazzola di sosta.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato il propagarsi delle fiamme: l’autocarro trasportava materiale da inviare al macero.

Le operazioni di spegnimento sono durate un’ora.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Tortona.