Cirio: "Obbligo vaccini agli over 50? Soluzione d'equilibrio"

TORINO - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, giudica "le nuove misure introdotte dal Governo una soluzione di equilibrio. Ero favorevole a un obbligo vaccinale selettivo e la scelta sugli over 50 è un buon compromesso, perché riguarda le fasce d’età a maggior rischio di ospedalizzazione".

Over 50, scatta l'obbligo vaccinale Regole rigide nel Decreto del Governo: raggiunto l'accordo tra le forze politiche, ecco la lista delle categorie coinvolte

Secondo il governatore, "sui tamponi, invece, alla luce della situazione epidemiologica attuale con un numero molto alto di positivi in buona parte asintomatici, le Regioni hanno chiesto al Governo una riflessione sull’opportunità di continuare a fare i test a chi non mostra sintomi, rispetto alla possibilità di concentrarsi principalmente su chi li manifesta e ha quindi bisogno di essere curato. Si tratta però di una valutazione medica su cui dovrà esprimersi il Cts. Anche sulla scuola ritengo la scelta di equilibrio: era importante un intervento che tenesse conto della situazione attuale, ma allo stesso tempo tutelasse il più possibile la didattica in presenza, differenziando le misure per i vaccinati”.