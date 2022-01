Testa alta Bertram, fa sudare Milano

MILANO - Bertram fa sudare l’Armani. Dopo una partenza da sogno i bianconeri cedono nella ripresa e perdono 72-60.

Spinta da 400 tifosi bianconeri, che non sono voluti mancare a questo appuntamento storico, la squadra di Marco Ramondino, esce dal Forum non con la vittoria che voleva, ma sicuramente a testa alta.



La partita

Avvio da sogno della Bertram (ancora senza Cannon). 12-0 dalla palla a due che costringe Messina al primo time out dopo 1’30”. Primo canestro Milano dopo 5’ di gioco. Bertram continua a giocare e tirare senza paura (Macura e Daum in evidenza), Milano in attacco pasticcia e non carbura. Al primo mini intervallo Bertram sul +15 (4-19).

L’incantesimo dura ancora 5’ della seconda frazione. Milano si sveglia grazie a Grant e Bentil. La prime triple Olimpia (dopo 8 tentativi falliti) regalano a Milano il -1 (27-28) con un parziale di 21-7 al 18’. Sulla sirena Hall regala all’Armani il primo vantaggio di serata che manda all’intervallo sul 32-31 (4-19 il primo quarto; 28-12 il secondo).

Terza frazione di equilibrio. Bertram rimette a posto le proprie cose dopo un quarto in cui aveva un po’ smarrito la strada. Milano più presente, ma non in grado di scappare. Vantaggi alternati in una frazione che si chiude 19-16 e porta al 51-47 del 30’.

4-0 Milano in avvio (55-47) che prova la fuga sul +8. Tortona, che spesso ha trovato spinta dal tiro da tre, sconta la cattiva serata della coppia Sanders-Filloy: 1 su 15. Grant mette dall’arco la prima doppia cifra di vantaggio Armani sul 65-55 a 3’ dalla fine. E’ la fuga decisiva. Le triple di Rodriguez fissano il punteggio sul 72-60.

Il tema

La matricola Tortona per la prima volta al cospetto della regina Olimpia Milano (che proprio oggi compie 86 anni) al Forum. Una sfida che poteva far tremare le gambe e che invece la squadra di Ramondino affronta con grande piglio e conduce per tutto il tempo con orgoglio e coraggio.

Alla fine vince Milano, ma Tortona esce a testa alta anche dalla sfida più difficile del campionato. E il coro “Leoni-Leoni” dei 400 tifosi bianconeri che si è alzato al Forum resterà nella memoria.

Le voci

Questa l’analisi di coach Marco Ramondino. “Milano ha vinto con merito. La loro difesa ci ha tolto ossigeno e abbiamo fatto tanta fatica a muovere la palla in attacco. I giocatori ci hanno provato, ma le energie non ci hanno sostenuto. Quando si gioca con squadre di questo livello bisogna essere in grado di adeguarsi per 40 minuti e non sperare che gli avversari calino”.

L’onore delle armi per la prestazione del Derthona anche dalla voce del tecnico di Milano Ettore Messina.“Dopo la sfida con la Virtus siamo partiti vuoti contro una squadra molto ben preparata e ben organizzata da Marco Ramondino e dal suo staff. Sono molto contento perché temevo questa partita”.



I numeri

Finale: 72-60

Parziali: 4-19, 32-31, 51-47

Quintetti: Milano con Rodriguez, Grant, Melli, Hines, Bentil. Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Punti: Bentil 18 (Milano), Wright 18 (Tortona).

Rimbalzi: Bentil 13 (Milano), Daum 7 (Tortona).

Assist: Rodriguez 4 (Milano), Daum 3 (Tortona).

Mvp: Bentil (Milano).