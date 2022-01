Il Tortonese migliora, ma la strada è lunga

TORTONA - Calano leggermente i numeri dei contagi in tutta la zona del Tortonese, ma il tasso di positività resta ancora molto alto: è il 'picco' che tutti aspettavano o semplicemente un plateau momentaneo? Nella giornata con più morti in Italia da fine aprile 2021 si lavora freneticamente per evitare di tornare in zona arancione, soprattutto lavorando su numeri più precisi.

A Tortona ieri il sito della regione Piemonte dava 748 positivi, con Castelnuovo, Sale e Viguzzolo a seguire rispettivamente a quota 134, 109 e 102 (per non dimenticare Pozzolo Formigaro con 180). Più bassi i numeri nel resto del Tortonese: tolte Pontecurone (80) e Carbonara Scrivia (51), ci sono solo Casalnoceto (38), Volpedo (37) e Sarezzano (34) sopra i venti contagiati, il resto della zona è anche a cifra singola. Quello che preoccupa, però, è il tasso di positività che resta praticamente ovunque sopra i 20 contagiati per migliaio di abitanti, con picchi a Carbonara Scrivia, Isola Sant'Antonio e Avolasca dove è praticamente oltre il doppio.