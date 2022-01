Castellazzo rinvia al 26. Casale e Hsl non recuperano

CASTELLAZZO - Cinque positività nel Castellazzo, tra cui tre under: per il protocollo del calcio dilettantistico ci sono le condizioni per chiedere di non giocare il recupero con il Rivoli (che ha quattro positivi, a sua volta).

Il presidente Cosimo Curino lo ha fatto e il comitato regionale Figc ha accolto la domanda: Castellazzo - Rivoli slitta ancora, a mercoledì 26 gennaio, alle 20.30, con ogni probabilità a CentoGrigio.

Per l'ultima gara dell'andata dell'Eccellenza B è il quinto rinvio: in calendario il 12 dicembre, poi spostata al 29, al 6 gennaio e al 9, si sarebbe dovita disputare domenica 16, ma la quarta ondata del Covid sta obbligando a rivoluzionare, quasi ogni giorno, i calendari.

D, spostati i recuperi

Anche in serieD cambia ancora la programmazione: Casale e Hsl Derthona avrebbero dovuto giocare mercoledì 19, rispettivamente contro Imperia e Gozzano, ma le due trasferte sono state spostate a data da definire. Per entrambe le formazioni della nostra provincia sono due gli incontri in sospeso in un calendario già fitto se si riprenderà, come stabilito dal Dipartimento Interregionale, il 23 gennaio con l'ultima giornata di andata.

E le categorie minori?

Il 23 è fissato anche l'inizio del ritorno per l'Eccellenza, oltre a molti recuperi: in Promozione Novese, Gaviese e Ovadese, in Prima Categoria tutto il girone G e in Seconda tutto l'H. Ma molte società hanno già segnalato ai vertici del calcio regionale l'impossibilità di rispettare questi impegni, sollecitando un ulteriore rinvio, perché troppe sono le assenze.