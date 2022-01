"Sotto pressione" Bertram con Cremona

TORTONA - Bertram torna in casa per sfidare Cremona nel recupero della tredicesima giornata del campionato Lba di Serie A-Unipol Sai.

Una vittoria significherebbe per la squadra di Marco Ramondino centrare la qualificazione alla final eight di Coppa Italia. Si gioca domani, ore 19, PalaEnergica Casale Monferrato. Tortona recupera anche Jalen Cannon assente nelle ultime due partite.

Qui Tortona

Nelle dichiarazioni prepartita sia coach Marco Ramondino che il centro della Bertram Tyler Cain mettono l’accento sull’aggressività e sulla pericolosità offensiva di Cremona. “Saremo messi estremamente sotto pressione del punto di vista difensivo – analizza il tecnico -. Cremona ha tanti di giocatori capaci di creare vantaggi, uno contro uno sia con la palla e che senza in tutte le posizioni del quintetto. E poi hanno la capacità di accendersi durante la partita, inducendo delle palle perse e prendendo il campo per sviluppare il gioco in velocita. La Coppa Italia? Se arriverà la Final eight, dopo quella di Supercoppa sarà un bellissimo risultato per noi, ma dobbiamo pensare alla prestazione”.

“Cremona è una squadra energica – aggiunge Cain - capace di attaccare per tutti i quaranta minuti. Per queste caratteristiche è necessario prepararsi molto bene a questa sfida”.

Qui Cremona

La Vanoli Cremona di Paolo Galbiati, il più giovane coach di questa Serie A è reduce dalla pesante sconfitta casalinga subita in settimana da Trieste e si trova nella parta calda della classifica (14esima e 8 punti).

Lombardi guidati da una coppia di playmaker italiani e opposi per età: il sempreverde Peppe Poeta (con Ramondino a Teramo agli inizi) e il giovanissimo talento Matteo Spagnolo, che di anni ne ha 19, ed è candidato a diventare un top giocatore. Occhio al tiro da tre dell’ala Tres Tinkle e ad Andrea Pecchia che vive un grande momento di forma. Coach Galbiati dopo la delusione con Trieste affila le armi. “Giochiamo contro una squadra forte, dobbiamo resettare e capire che se non giochiamo dall'inizio alla fine non siamo all'altezza. Spero di vedere una squadra arrabbiata per preparare al meglio Tortona”

Pre-Partita

BERTRAM TORTONA-VANOLI CREMONA

Dove: PalaEnergica, Casale Monferrato.

Quando: sabato 15 gennaio, ore 19.

Arbitri: Baldini, Perciavalle, Capotorto.

Come seguirla: In tivù in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Cremona con Spagnolo, Harris, Pecchia, Tinkle, Dime.

Indisponibili: Cattapan (Tortona) e Miller (Cremona)

Note: Capienza del palazzetto al 35% (circa 1300 posti) e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Prevendita attiva (info sul sito del Derthona e sede di via San Marziano 4 a Tortona: sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30). Trasporto gratuito offerto dal club ai tifosi con pullman in partenza dal PalaCamagna alle ore 17. Info allo 0131 1953689 oppure con mail a: paolo.depersis@derthonabasket.it.