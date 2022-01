Il Derthona piange 'Ciccio' Cogliandro

TORTONA - E' arrivata in giornata la notizia della morte di Giuseppe 'Ciccio' Cogliandro, 71 anni, talentuoso attaccante del Derthona con cui giocò per due stagioni in serie C, arrivando dalla categoria inferiore con la casacca della Palmese, squadra del paese dove era nato.

Nel 1969-70 risultò il miglior marcatore del Derthona, andando a segno per otto volte e impreziosendo il record con la rete decisiva per sbloccare il risultato all'ultima giornata in quello che era un vero e proprio spareggio salvezza contro il Verbania: il 3-0 permise ai ragazzi di Ubaldo Narducci di conservare la categoria con un punto di vantaggio su Monfalcone e Marzotto Valdagno.

La sua popolarità crebbe a tal punto che si racconta che un giornale tortonese scrisse durante l'estate dei mondiali messicani del 1970 "... in tutta Italia si parla di Riva, a Tortona si parla di Cogliandro".

Nella seconda stagione in bianconero non si ripetè con la stessa continuità, ma il Derthona allenato prima da Giovanni Mialich per quindici giornate e poi da Carlo Cosola ottenne comunque la salvezza, questa volta ai danni della Triestina. Gli appassionati ricordano un suo gran gol all'Udinese quando segnò scartando anche il portiere. A metà della stagione successiva fece le valigie per salire di categoria ma scendere al sud: indossò infatti la casacca del Sorrento.