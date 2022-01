Giorno della Memoria, oggi il ricordo delle vittime

Tante iniziative in tutta la provincia giovedì per il Giorno della Memoria. In programma non solo cerimonie ufficiali ma anche appuntamenti di carattere culturale, sia su web che dal vivo.

ALESSANDRIA

Nel capoluogo, le cerimonie ufficiali sono promosse da Comune, Provincia, Isral, sezione di Alessandria della Comunità ebraica di Torino, Anpi, Associazione Memoria della Benedicta e Costruire Insieme.

Giovedì si inizia alle 8.30 in via Milano, all’esterno della Sinagoga, dove porteranno il loro saluto le autorità. Sarà deposta una corona d’alloro in ricordo delle vittime della Shoah di fronte alla lapide sulla facciata del tempio e si terrà quindi la lettura dei nomi dei deportati alessandrini morti nei campi di sterminio, a cura della professoressa Paola Vitale, rappresentante della sezione di Alessandria della Comunità Ebraica di Torino. Alle 9.15, davanti al Carro della Memoria in piazzale Deportati Ebrei, verrà acceso il Braciere della Memoria e sarà deposta una corona d’alloro in ricordo delle vittime della Shoah. Alle 10 in piazzetta Mafalda di Savoia, si terrà la commemorazione delle vittime femminili della deportazione nazi-fascista con deposizione di una corona d’alloro presso il monumento dedicato alla principessa Mafalda di Savoia.

Durante la giornata nello stadio Moccagatta, verrà posto un mazzo di fiori con un nastro recante la scritta ‘Alessandria alle vittime della Shoah’ presso la targa in memoria di Árpád Weisz.

L’esecuzione atroce del 25 aprile 1945 a Valenza Pier Giorgio Maggiora racconta della morte dei tre antifascisti Nebbia, Tortrino e Valeriani

Alle 11,30 nel salone di rappresentanza della Prefettura, saranno consegnate le medaglie d’oro che il presidente della Repubblica ha conferito alla memoria dei deportati e internati nei lager nazisti.

L’associazione Visioni 47, nella sede in via Trotti 47, dalle ore 11 alle 14 propone spezzoni dei più celebri film riguardanti lo sterminio nazista e le persecuzioni razziali. Si potrà assistere sia all’esterno della sede, guardando dalla vetrina, sia entrando previa prenotazione al numero telefonico 389 4226172. Tra le opere proposte famosi classici come ‘Schindler’s List’ (in foto) di Steven Spielberg, ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni o ‘Il treno della vita’ di Radu Mihaileanu.

Domenica, alle 16,30, Tessere Le Identità organizza nel Teatro San Francesco in via San Francesco D'Assisi 15 installazioni e letture organizzate in collaborazione con la Compagnia Teatrale Gli Stregatti. A seguire, la presentazione del libro ‘Il ragazzo del Bunker’, a cura di Benedetta Pallavidino.

CASALE



Elio Carmi

A Casale, giovedì cerimonia della comunità ebraica in collaborazione con il Comune. Alle ore 10.30 verrà deposta una corona al cancello del vecchio ghetto e alle 16 a Moncalvo saranno accesi i lumi nel vecchio ghetto. Venerdì, alle 9,30, Elio Carmi e Adriana Torre Ottolenghi incontreranno gli studenti del liceo scientifico Balbo-Palli di Casale nell’aula magna.

PONTECURONE



Il Giardino dei Giusti di Pontecurone

A Pontecurone, dalle 9 alle 11 di giovedì, si terrà un presidio simbolico organizzato dal Comune con l’esposizione simbolica nel Giardino dei Giusti dell’Umanità dei labari ufficiali del Comune, della scuola, della parrocchia e delle associazioni aderenti all’iniziativa.

NOVI LIGURE



Palazzo Dellepiane

A Novi Ligure è in programma giovedì alle ore 17,30, all’interno dell’androne di Palazzo Dellepiane, la cerimonia dell’Accensione dei Lumi con l’intervento del sindaco Gian Paolo Cabella e la lettura dei nomi dei deportati della zona. A seguire, in via Cavour 67, sarà reso omaggio alla memoria del concittadino Silvio Salomon Ottolenghi, a cui è dedicata una Pietra d’Inciampo.

TORTONA



Edith Bruck

La Biblioteca Civica di Tortona organizza giovedì una diretta Facebook attorno a due testi letterari: alle ore 11 su 'Il pane perduto' di Edith Bruck, tra i finalisti del premio strega 2021, e alle 16 su 'La Shoah e il giorno della memoria', libro per bambini di Lia Tagliacozzo. L'iniziativa è organizzata insieme a Piemonte dal vivo.

CASALCERMELLI



Liliana Segre

Giovedì alle ore 21 a Casalcermelli nel salone di via Cavour l’associazione “Insieme per leggere” organizza un momento di riflessione e memoria, a cui seguirà la proiezione di un film a tema. “Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza”: con questa frase di Lilana Segre l’evento sfida il Covid. Si svolgerà nel rispetto delle norme anti pandemia.

ARQUATA



Roberto Paravagna

Giovedì, alle ore 10, nell’aula magna della scuola media di Arquata Scrivia, Gianni Repetto e Roberto Paravagna saranno gli interpreti del reading musicale organizzato dall’istituto comprensivo di Arquata Scrivia e Vignole Borbera in occasione della Giornata della Memoria.

ACQUI TERME



Palazzo Levi, sede del convegno

Giovedì, alle ore 17, la Sala consiliare di Acqui Terme ospiterà un appuntamento collaterale della Giornata della Memoria dal titolo ‘Tra Memoria e futuro, oltre l’indifferenza’. Gli alunni dell’Istituto Superiore ‘Parodi’ e dell’Istituto Comprensivo ‘Saracco-Bella’ sono stati coinvolti in progetti ed esperienze sul tema della Memoria e non solo. Palazzo Levi ospiterà una serie di interventi su tematiche civiche: Franco Cravarezza e Patrizia Piana illustreranno i principi costituzionali e l’educazione civile di un progetto di formazione rivolto ad adulti e giovani; Sara Caligaris e Claudia Poggio parleranno dei laboratori didattici di storia locale ed educazione civica che hanno coinvolto gli studenti acquesi; ‘Ogni giorno è giorno della Memoria’ sarà il titolo dell’intervento di Sabrina Caneva, dedicato all’iniziativa per la formazione della ‘Memoria del territorio’, una rete tra scuole, associazioni ed istituzioni; Antonio Viscontri e Gigi Gallareto parleranno del ruolo delle amministrazioni locali. Interverranno anche il sindaco Lorenzo Lucchini, l’assessore Cinzia Montelli e, quale moderatore, Vittorio Rapetti. L’incontro potrà essere seguito anche in streaming sui canali digitali del Comune.

TAGLIOLO



La Biblioteca Civica di Tagliolo Monferrato

Sabato alle ore 15,30 presso la Biblioteca Comunale “Nelson Mandela” di Tagliolo Monferrato si terrà l'iniziativa “La Comunità ebraica di Acqui Terme” che vedrà relatori Marco Gaglione, neopresidente della locale sezione Anpi , e la professoressa Luisa Rapetti.

ONLINE

Giovedì alle 18 sui canali digitali dell’Isral e dell’associazione Cultura e Sviluppo viene presentato il volume “Armando Ferrara. Dalle Langhe a Flossenbürg. Memorie di un partigiano deportato” ( Isral - Falsopiano). Intervengono Giorgio Barberis (Upo - Associazione Cultura e Sviluppo), Italo Ferrara (testimone), Sisa Ferrari (curatrice del volume), Cesare Panizza (Upo - Isral) e Luciana Ziruolo (direttore dell’Isral). Una lettura scenica sarà proposta da Michele Puleio.



Il libro di Armando Ferrara, pubblicato dall'Isral

Il video “Le parole della Memoria”, reading letterario con commento musicale originale a cura di CulturAle-ASM Costruire Insieme, sarà fruibile sui canali social di CulturAle e sul sito www.asmcostruireinsieme.it

Altri approfondimenti sui canali social dell’Associazione Memoria della Benedicta: una testimonianza del partigiano della Benedicta Ennio Odino, deportato a Mathausen-Gusen; in collaborazione con la Fondazione Fossoli, l’intervento del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, pronunciato lo scorso 11 luglio in occasione del 77° anniversario della strage dei 67 martiri di Fossoli; grazie alla rete dei “Paesaggi della Memoria”, il “Calendario della memoria”, con anche date e luoghi sulla persecuzione antisemita.

L’Archivio di Stato di Alessandria pubblicherà sul sito e su Facebook il fascicolo della Prefettura “Apertura cassette di sicurezza in locazione a ebrei”. Sono documenti sulla confisca dei beni israeliti del governo fascista.