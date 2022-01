Bertram, con Reggio è scontro di identità

TORTONA – Bertram riceve Unahotels Reggio Emilia (già battuta in trasferta 84-89) per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A –Unipol Sai.

Si gioca domani (PalaEnergica, ore 17). Tortona ottima quinta a 18 punti, Reggio all’ottavo posto (14 punti), ma con una gara da recuperare. Bertram in gas (quattro vittorie nelle ultime cinque) vuole allungare la striscia.



Qui Tortona

«Reggio Emilia è una squadra di rendimento, che gioca con durezza e grande capacità di esecuzione - analizza coach Marco Ramondino -. Hanno profondità di soluzioni e un’identità definita e solida". Sarà una battaglia come all’andata? «Penso e spero di sì. Serve un grande sforzo mentale contro di loro. Reggio è avversaria che non si batte da sola, nel senso che non fa errori gratuiti e quindi tocca a noi fare le cose giuste per poter vincere».

Pericoli individuali o collettivi? «Reggio è una delle squadre che ha maggiore capacità di combinare le caratteristiche dei giocatori in un sistema di gioco di grande esecuzione. Ma dal punto di vista individuale Olisevicius sta facendo una stagione da Mvp del campionato».

Dopo una prima parte di stagione difficoltosa, Jalen Cannon sta crescendo nelle prestazioni. «Devo ancora migliorare in tante cose – spiega il lungo della Bertram - per riuscire ad aiutare di più la squadra. Reggio Emilia è un team molto consistente sia in difesa che in attacco e gioca in modo molto disciplinato. Dovremo essere pronti a esprimerci in modo duro e concentrato».

Per Ramondino in dubbio Chris Wright, già assente domenica, che in settimana ha svolto lavoro differenziato.



Qui Reggio Emilia

Unahotels di coach Attilio Caja è alle prese dalla scorsa settimana con un focolaio Covid. Situazione che ha portato al rinvio della partita con Varese. In questi giorni è arrivata la notizia della negativizzazione di Federico Bonacini, Mikael Hopkins e Justin Johnson, mentre al momento restano in quarantena Stefano Colombo e Arturs Strautins. Sicuramente assente anche Leonardo Candi, infortunato nei giorni scorsi. Reggio è squadra di sistema che parte da una grande organizzazione difensiva.



Pre-Partita

BERTRAM TORTONA –UNAHOTEL REGGIO EMILIA

Dove: PalaEnergica Paolo Ferraris, Casale Monferrato.

Quando: domenica 30 gennaio, ore 17.

Arbitri: Giovannetti, Quarta, Galasso.

Come seguirla: In tivù in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Mascolo, Sanders, Macura, Daum, Cain. Reggio Emilia con Cinciarini, Thompson, Olisevicius, Hopkins, Johnson.

Indisponibili: Cattapan (Tortona); Colombo, Strautins e Candi (Reggio Emilia). In dubbio Wright (Tortona)

Note: Capienza del palazzetto al 35% (circa 1300 posti) e obbligo per gli spettatori di Super Green pass e di indossare la mascherina FFP2.