Autogol Bertram. Vince Reggio Emilia

CASALE MONFERRATO – La Bertram Derthona cade in casa (93-98) dopo un tempo supplementare contro Reggio Emilia. Fatale, dopo essere stati in vantaggio di 14 punti, un errore nel finale dei tempi regolamentari. Il tecnico di Tortona Ramondino: “Negli ultimi minuti dei tempi regolamentari e nel supplementare la nostra qualità è scesa e abbiamo commesso tutti quegli errori difensivi che non avevamo commesso durante la partita”.

Soddisfatto della rimonta il tecnico dell’Unahotels Attilio Caja: “Abbiamo fatto una partita di grandissimo carattere contro una squadra capace di mettere sempre in difficoltà gli avversari, dimostrando grande mentalità”.