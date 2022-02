Bertram, anticipo a Treviso per ripartire

TORTONA – Bertram, reduce dalla bruciante sconfitta interna con Reggio Emilia, cerca riscatto nell’anticipo del PalaVerde. La partita contro Nutribullets Treviso apre (insieme a Trento-Milano) la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A – Unipol Sai. Si gioca domani alle ore 20.30.



Qui Treviso

Nutribullets Treviso alle prese con una settimana tour de force. Sabato scorso vittoria in emergenza a Pesaro, martedì sconfitta nel Round of 16 di Basketball Champions League a Istanbul, sponda Darussafaka, ieri sera il recupero casalingo con altra sconfitta nel finale con Trieste (88-94). Coach Max Menetti, che rispetto all’andata non ha più Casarin (sceso in A2 a Verona), non avrà a disposizione Jurkatamm e Sims. Treviso, che nell’ultima parte di campionato, anche causa Covid, ha perso un po’ di posizioni in classifica (11esima con 14 punti), proverà a bissare il successo dell’andata quando s’impose nettamente sulla Bertram 92-77.

Qui Tortona

“Treviso è una squadra che ha un’eccellente struttura – analizza coach Marco Ramondino – e, al di là delle contingenze dell’ultimo periodo, si sta dimostrando estremamente competitiva e ci aspettiamo esaltata, giocando in casa, la loro capacità di accendersi con tiro da tre punti e nelle situazioni in velocità. Dovremo giocare con cervello in attacco, senza farci prendere dalle loro corse. In difesa serve una maggiore fisicità perché hanno esterni che creano molto e non è facile contro una squadra del genere avere molti punti di riferimento”.

Convinto dell’importanza dell’approccio Bruno Mascolo. “Sappiamo che, dopo la sconfitta con Reggio Emilia, dobbiamo andare a Treviso mettendo una nostra impronta fin da subito. Treviso per me è una squadra da playoff, e la classifica in questo momento non rispecchia il valore. In casa va forte e dovremo farci trovare pronti sul piano fisico subito dall’inizio”.

In casa Derthona Basket qualche acciacco post Reggio Emilia e Ariel Filloy, che si sta allenando con una maschera protettiva la viso per le conseguenze del trauma subito domenica al naso.



Pre-Partita

NUTRIBULLETS TREVISO - BERTRAM TORTONA

Dove: PalaVerde, Villorba - Treviso.

Quando: domani, sabato 5 febbraio, ore 20.30.

Arbitri: Baldini, Bettini, Marziali.

Come seguirla: In tivù in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Treviso con Russell, Imbrò, Sokolowski, Akele, Jones. Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Indisponibili: Cattapan (Tortona). Jurkatamm e Sims (Treviso).

Note: Luca Severini è l’ex della gara per aver contribuito alla promozione in A di Treviso nel 2019 e aver giocato con la TVB l’inizio del successivo campionato di A.