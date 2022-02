Caos sulla A26: schianti a catena

SAN SALVATORE - Schianti in serie sulla A26, in direzione Alessandria, all'altezza della Tubi Gomma Torino, prima della galleria di San Salvatore e in prossimità di alcuni lavori stradali: coinvolti auto e camion.

I mezzi di soccorso stanno facendo fatica a raggiungere tutti i mezzi coinvolti, sia gli agenti della Polstrada che i soccorritori del 118 devono procedere anche a piedi per poter prestare i primi aiuti ai feriti.

Al momento è difficile quantificare quanti sono stati gli incidenti, che sono sicuramente numerosi, e che stanno creando chilometri di coda.