Bertram, soddisfazioni dalle Under più grandi

TORTONA - La seconda settimana di gare dei campionati giovanili in Piemonte del 2022 regala alla Bertram Yachts Derthona Basket risultati significativi per le due formazioni di Eccellenza più grandi d’età. L’Under 17 termina la prima fase con una vittoria che suggella il primo posto in classifica, l’Under 19 si prende un successo di tecnica e carattere contro un’avversaria di valore.

Vittoria nel derby

Bella prova dell’Under 19 che batte in casa Biella Next malgrado un roster ridotto quasi all’osso. Sempre avanti nel punteggio dall’inizio alla fine i ragazzi di Luca Ansaloni, con Matteo Lisini, mattatore in attacco e a rimbalzo (20 punti+9 rimbalzi) insieme a Tambwe (19+11+5 stoppate), poi nel quarto periodo incoraggiante la resistenza di squadra sul tentativo di rimonta degli ospiti.



Decimo acuto in dodici gare per l’Under 17 che conferma la sua supremazia nel Girone A ligure-piemontese. Sul parquet del PalaCamagna contro il My Basket Genova in evidenza Remigio Bellinaso (5 triple a segno), Gloris Tambwe (dominatore delle due aree) e Stefano Vio (energia a tutto campo). Ora la squadra allenata da Luca Ansaloni inizierà la seconda fase “Top” nella qual tutto si azzera. Girone a otto con College Basketball Borgomanero, San Mauro Basket, Don Bosco Crocetta Torino e un’ultima ancora da definire tra Biella Next e Novara Basket, più Novipiù Campus Piemonte, Pallacanestro Vado e Basket Torino.

Nulla da fare per la terza squadra di Eccellenza, l’U15, costretta ad inchinarsi al Langhe Roero Basketball e a Genova al My Basket, contro cui però i bianconeri di Andrea Fanaletti hanno sfoderato una prova convincente, mancando di un soffio il successo in casa della terza forza del torneo. Davanti alla vice capolista del Girone Verde, JB Monferrato, ha dovuto invece arrendersi l’U16 Gold.

U19 Eccellenza

Bertram Derthona – Biella Next 69-61

(24-15, 45-35, 56-47)

Derthona: Miljkovic 7, Tambwe 19, M. Lisini 20, P. Lisini 4, Miladinovic, Zonca 4, R. Bellinaso 6, Ansevini 4, Pezzulla 5. All. Ansaloni, ass. Cova.

Biella: Finetti 8, Blair 13, Aimone 1, Ceretti 2, Roncarolo 4, Pollono, Solari 8, Ramella 2. Murgia, Pietra 6, Loro 17, Moscatelli ne. All. Carofiglio.

U17 Eccellenza

Bertram Derthona – My Basket Genova 83-73

(9-18, 36-33, 64-48)

Derthona: Tambwe 17, P. Lisini 4 Jokanovic 1, Besostri 8, Miladinovic, R. Bellinaso 19, Ansevini 10, Intini 9, E. Bordoni 2, St. Vio 10, Moro 3, Mogni. All. Ansaloni, ass. De Ros.

U15 Eccellenza

Bertram Derthona – Langhe Roero Basketball 70-92

(10-22, 27-45, 50-67)

Derthona: Speretta, Cervini 11, S. Angeletti 10, De Filippo 4, P. Angeletti 16, Borasi 3, W. Bellinaso 11, R. Bordoni 6, Calvaresi 7, Dalocchio, Si. Vio, Ablatico 2. All. Fanaletti, ass. Della Godenza.

My Basket Genova – Bertram Derthona 82-78

(22-20, 37-41, 60-57)

Derthona: P. Angeletti 14, W. Bellinaso 13, De Filippo 7, Si. Vio 10, Cervini 9, S. Angeletti 3, R. Bordoni 9, Ablatico 2, Borasi 11, Calvaresi, Dalocchio. All. Fanaletti, ass. Della Godenza.

Under 16 Gold

Bertram Derthona – Novipiù Campus Piemonte 52-75

(15-14, 23-31,35-53)

Derthona: Miladinovic 7, Repetto 11, S. Angeletti 1, C. Gay 11, P. Angeletti 2, Ravazzano, Jokanovic 4, E. Bordoni 2, Magrassi, Nebbia 7, R. Bordoni 7. All. Della Godenza, ass. Palumbo.