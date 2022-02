Nazionale: Sacchetti richiama Mascolo

TORTONA - Nuova chiamata in Nazionale per la guardia della Bertram Bruno Mascolo.

Dopo la convocazione del novembre scorso, in occasione dei match di qualificazione mondiale (in programma nel 2023 in Indonesia, Giappone e Filippine) con Russia e Olanda, il ct azzurro Meo Sacchetti ha nuovamente inserito Mascolo nella long list di 24 giocatori che dovranno affrontare il doppio confronto con l’Islanda (24 e 27 febbraio). Per la guardia bianconera una nuova soddisfazione in attesa del desiderato esordio con la canotta azzurra.