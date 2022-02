Nevica come previsto, derby a rischio

TORTONA - Era prevista da giorni, è arrivata: la 'nevicata di san Valentino' si è fatta un po' attendere ma ha cominciato già dalla mattinata del 15 febbraio a ricoprire la città con i suoi fiocchi.

Per ora non si segnalano disagi particolari, né alla circolazione né ai servizi, ma le tempistiche della precipitazione mettono a rischio la disputa del derby di serie D fra Hsl Derthona e Casale in programma domani pomeriggio alle 14.30 allo stadio 'Coppi'.

Una decisione entro la giornata di oggi. Le due formazioni hanno già altre partite da recuperare.