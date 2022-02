Bertram – Virtus, biglietti e pullman

TORTONA – Tifosi della Bertram mobilitati per lo storico appuntamento di domani sera (ore 21) alla Vitrifrigo Arena dove si giocherà la semifinale di Coppa Italia contro la Virtus Bologna.

Da stamani sono in vendita nella sede del club, in Via San Marziano 4 a Tortona (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19) i tagliandi per assistere alla partita. Biglietti da 22 a 95 euro. Si possono acquistare anche sul sito di Vivaticket.

Pullman per Pesaro

Bertram Derthona comunica, inoltre, che, per tutti coloro che fossero interessati, è possibile prenotare il pullman andata- ritorno in giornata al prezzo di 25 euro più il costo del biglietto. Chi volesse riservare il proprio posto può recarsi alla segreteria del club negli orari di ufficio oppure scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it. La partenza del pullman è prevista alle ore 11 di domani dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. Per ogni ulteriore informazione su biglietti e pullman, si può contattare la società al numero telefonico 0131 1953689.