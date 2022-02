Semifinale, Bertram e la "montagna" Virtus

PESARO – La leggerezza della debuttante Bertram contro la superfavorita Virtus Bologna campione d'Italia.

La Bertram in semifinale nella Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia. Bianconeri in campo stasera (ore 21) alla Vitrifrigo Arena. A Pesaro è sfida tra metropoli e provincia: le due corazzate Milano e Bologna contro le due sorprese Brescia e Tortona.

Qui Tortona

Marco Ramondino, coach della Bertram non si nasconde le difficoltà. "Quando ci si trova ad affrontare un livello di competizione così alto, la gran parte del lavoro sta nel cercare di fare le proprie cose, portare avanti i propri punti di forza, muovere la palla in attacco, giocare insieme. Difensivamente dovremo cercare di essere sempre in equilibrio ma sappiamo comunque che una squadra come la Virtus non può essere spenta del tutto. Perciò dovremo essere lucidi e disciplinati nel definire le priorità e portarle avanti nel corso della partita”.

Tyler Cain, alla quarta partecipazione consecutiva alla Final 8. “Andiamo ad affrontare una partita molto difficile. Dobbiamo concentrarci sulla cose buone che ci hanno portato fin qui. E giocare, come sempre, di squadra. Abbiamo poco tempo per prepararci e quindi serve molta concentrazione. Personalmente mi sento bene, lo spirito della squadra è molto alto. Abbiamo avuto poco tempo ma l’atmosfera della competizione aiuta a non sentire la fatica”.

Qui Bologna

Quello che è sicuro che alla Virtus nessuno commetterà l’errore di sottovalutare Tortona. Dopo le difficoltà incontrate in SuperCoppa e la netta sconfitta patita in campionato i virtussini arriveranno moto concentrati alla palla a due. Marco Belinelli è già in prepartita. “Stiamo con i piedi per terra e pensiamo ad una gara alla volta. Io penso che dobbiamo arrivare alla gara pronti. Tortona ci ha messo in difficoltà in Supercoppa, veniamo da un -20 in casa loro, dobbiamo essere pronti contro una squadra preparata. Riposiamoci e pensiamo alla partita”. E anche coach Scariolo ha lo stesso focus: “Contro Brinsici sono state molte più le cose positive di quelle negative. Adesso ci risposiamo un po' e pensiamo all'avversaria che ci ha messo in grandissima difficoltà in campionato”.

Pre-Partita

BERTRAM TORTONA –VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Dove: Vitrifrigo Arena, Pesaro.

Quando: sabato 19 febbraio, ore 21.

Arbitri: Paternicò, Rossi, Giovannetti.

Come seguirla: In tivù in chiaro su Rai Sport e su Eurosport 2. In streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Mascolo, Sanders, Macura, Daum, Cain. Bologna con Paiola, Belinelli, Weems, Alibegovic, Sampson.

Indisponibili: Wright e Cattapan (Tortona). In dubbio Tavernelli. Bologna senza Udoh e Abass.

Note: Le semifinali e la finale della Final Eight saranno aperte al 60% della capienza dopo che i quarti di finale si erano giocati con il 35%. Quindi alla Vitrifrigo Arena potranno entrare oltre 6.000 spettatori. Tortona e Bologna si sono già affrontate in SuperCoppa (vittoria di Bologna) e nell’andata di campionato quando la Bertram sorprese i rivali. La Virtus torna ad una semifinale di Coppa Italia (la nona nella storia) dopo tre edizioni e manca la finale da 12 stagioni. Sergio Scariolo è alla seconda semifinale in una Final Eight, la prima con Milano nel 2012.