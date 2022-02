Finale Bertram. Tifosi in partenza per Pesaro

TORTONA - Erano già tanti ieri alla semifinale, saranno molti di più oggi per la la sfida decisiva con l’Olimpia Milano. Tifosi della Bertram in mobilitazione già da ieri sera, dopo la vittoria storica con la Virtus Bologna.

La società ha organizzato in tempi rapidi una serie di pullman gratuiti per favorire l’afflusso dei tifosi verso Pesaro (tre pullman sono partenza in questi minuti dal PalaCamagna di Tortona). L’entusiasmo è grande e molti sono i sostenitori che non vogliono perdersi questo appuntamento storico. Oltre ai pullman, infatti, tanti di muoveranno in macchina. Diversi sono rimasti a Pesaro dopo la semifinale. Dopo la vittoria con la Virtus JP Macura, uno dei giocatori più amati, ha chiamato i fans: “Una partita così capita una volta nella vita: venite a Pesaro!”. Invito raccolto da tanti tifosi bianconeri che sono in partenza per la Vitrifrigo Arena. Palla a due alle ore 18. Il sogno del Leoni continua...