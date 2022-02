Operazione antibracconaggio lungo il Po: salvi i pesci

VALENZA - Il Servizio di Vigilanza dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Alessandria, ha portato a termine una rilevante azione antibracconaggio ittico all’interno del Parco naturale del Po piemontese: l’operazione ha condotto alla rimozione di una rete a imbrocco (costituita da un’unica pezza) lunga alcune centinaia di metri, illecitamente posizionata per la cattura di pesci.

L’area in cui si sono svolti i fatti, lungo il Po, a valle di Valenza, è di particolare pregio naturalistico e proprio per questo motivo assume ancora più rilevanza l’essere riusciti a intervenire rapidamente evitando che l’azione di bracconaggio fosse portata a termine. Durante le operazioni di rimozione della rete sono stati liberati parecchi pesci di diverse specie.

Non è stato purtroppo possibile risalire agli autori dell’illecito. Anche per prevenire episodi di bracconaggio ittico, nei mesi a venire sarà intensificata la vigilanza lungo il corso del Po, anche attraverso uscite in barca.