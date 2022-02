Bertram, t-shirt celebrativa e biglietti

TORTONA – Tra la final eight di Coppa Italia persa in finale contro lArmani Milano e il ritorno in campionato (domenica 6 marzo) contro… Armani Milano.

Bertram onora la sua prima storica partecipazione alla Coppa Italia con le t-shirt celebrative dell’evento realizzate dallo sponsor tecnico Errea. Prodotti in vendita (prezzo 20 euro) a partire da domenica 6 marzo al PalaEnergica di Casale Monferrato, quando la squadra di Ramondino sfiderà in campionato l’Olimpia Milano degli ex Ricci e Alviti.

I tifosi avranno comunque la possibilità di prenotare la propria maglia scrivendo una mail a merchandising@derthonabasket.it, indicando la taglia di riferimento. Il ritiro potrà poi avvenire a partire dalla gara contro Milano. Per ogni ulteriore informazione, si può contattare il Derthona al numero 0131 1953689.

Biglietti e pullman

Già in azione la macchina organizzativa per il prestigioso match che fa ripartire il campionato dopo la dopo la sosta per la finestra delle nazionali. Già partita la vendita dei biglietti in sede nei seguenti orari di questa settimana: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 fino a venerdì 25 febbraio. I tifosi potranno acquistare i tagliandi anche sabato 5 marzo dalle 9.30 alle 12.30. Prezzi da 10 euro (8 ridotto) della curva Nord, ai 55 euro (40 ridotto) del parterre. Tagliandi in vendita anche sul sito di Vivaticket.

Come di consueto, la società mette a disposizione il trasporto gratuito per tutti coloro che volessero raggiungere il palazzetto di Casale Monferrato. Partenza fissata alle ore 18.45 di domenica 6 marzo dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. Per prenotare il proprio posto, è possibile mandare una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it. Info al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it