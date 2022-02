Domani la prima consegna Novavax

TORTONA - Arriveranno a destinazione domenica 27 febbraio i furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, Sda, per la prima fornitura nella provincia di Alessandria del nuovo vaccino anti covid-19, Novavax; le dosi in consegna presso Tortona saranno 7mila.



Poste Italiane prosegue le attività di supporto logistico alla campagna vaccinale attraverso il corriere espresso Sda, che grazie ai 36 mezzi speciali messi a disposizione, consegnerà, domenica, in 12 strutture ospedaliere piemontesi, 72.700 dosi di vaccini Novavax, portando a quasi 5,5 milioni le dosi consegnate in Italia. Il totale delle dosi recapitate dall’inizio del 2022 in provincia di Alessandria, compresa l’attuale consegna è di 44.400.

Coinvolte nella fornitura anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Trentino, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto, per un totale di