Autosped, Balduzzi in panchina con Andrea Lazzari

CASTELNUOVO - Soluzione interna, allargata a un esterno. Autosped ha scelto la guida tecnica fino alla fine della stagione, debutto alle final eight di Coppa Italia, da venerdì a Udine, e poi per la lunga volata del campionato e i playoff.

Dopo le dimissioni di Francesca Zara, poche ore dopo la sconfitta in casa dell'Alpo, il ds Franco Balduzzi ha allenato la squadra, insieme a Stefano Martinelli, nel recupero, dominato, con Brescia e, ora, dopo incontri che si sono succeduti negli ultimi giorni, in sinergia con Derthona Basket, la società di Castelnuovo ha perfezionato la decisione.

Balduzzi ha accettato di continuare il suo impegno con la prima squadra, ma affiancato da un volto nuovo, Andrea Lazzari, che ha esperienze sia con formazioni maschili, a Bra in C Gold sfiorando la promozione in B, e nelle ultime due stagioni con il femminile, alla Polisportiva Pasta, avversaria delle cadette di Castelnuovo, che lo ha 'liberato' e gli ha permesso, così, di accettare il nuovo incarico. Già oggi Lazzari sarà in campo, per l'ultima seduta prima della partenza per Udine.

Nello staff anche Stefano Martinelli e la direttrice generale Alice Pedrazzi. Balduzzi e Martinelli proseguiranno anche il lavoro con le due giovanili che allenano, l'Under 15 e l'Under 19, entrambe al primo posto.

Una soluzione definita grazie anche al contributo, molto importante, del Derthona, in particolare dell'amministratore delegato Ferencz Bartocci: è la conferma del legame, sempre più forte, tra le due società, destinato ad avere ulteriori sviluppi nei prossimi mesi e che, in questo preciso frangente, è dimostrato anche dal fatto che il preparatore Francesco Murru, vice di Baldi per la serie A maschile, collaborerà con le 'giraffe', che avranno a disposizione anche la palestra American Club di Enrico Marina.