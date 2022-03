Coppa Italia, Autosped contro Spezia

UDINE - Video analisi questa mattina, adesso ancora allenamento.

Autosped è pronta per il debutto, al palasport di Udine, teatro della final eight di Coppa Italia.

Castelnuovo ha chiuso l'andata al terzo posto nel girone nord, grazie al successo su Brescia, nel recupero di sabato scorso (71-44). Trova sulla sua strada Spezia, che nel raggruppamento sud è al secondo posto. Sarà l'ultima delle quattro partite di oggi, alle 20.30

La A1, l'Europa

Avversaria di grandi tradizioni, Spezia nella sua storia è stata anche in A1, nel 2000 il debutto nella massima serie, partecipando anche alla Coppa Ronchetti. La stagione d'oro è il 2001, quarto posto assoluto, fermata solo in semifinale playoff da Parma, poi vincitrice dello scudetto. Nello stesso anno anche la qualificazione ai quarti della 'Ronchetti'.

Poi altalena tra A1 e A2, in cui, però, da qualche anno è sempre nelle posizioni di vertice. In questo campionato roster molto cambiato a disposizione di coach Consolini, con molte giovani e la conferma di Elisa Templari, guardia - ala e trascinatrice della squadra. In rosa anche la vogherese Serpellini, ex della partita.

Autosped è al completo: sarà il debutto del nuovo staff, guidato da Franco Balduzzi con Andrea Lazzari e la collaborazione di Stefano Martinelli, e la presenza, fondamentale, della general manager Alice Pedrazzi.

In caso di vittoria, le 'giraffe' affronteranno domani la vincente di Crema - Umbertide, prima del raggruppamento Nord contro quarta del Sud, in campo alle 13.45. Alle ragazze sono arrivati anche gli incoraggiamenti di tutto il Derthona Basket, che solo due settimane fa ha vissuto la final eight nella massima serie, fino alla finale.

Le altre due sfide sono San Giovanni Valdarno - Brixia alle 16 e Udine - Firenze alle 18.15.

Tutte le partite saranno in diretta in chiaro su www.lbftv.it e LBF TV Canale 411