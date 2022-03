Hsl, tre schiaffi dall'Imperia

IMPERIA - Aveva ragione ad avere paura della gara di oggi, mister Zichella: i leoni sono apparsi opachi al cospetto dei nerazzurri di casa che avevano sicuramente più fame di punti e hanno finalmente trovato le reti di Arturo Lupoli - oggi decisivo con una doppietta - e guardano al futuro con più ottimismo.

Nel primo tempo le prime due occasioni sono per l'Hsl con Romairone al quarto d'ora che ci prova da fuori ma non inquadra la porta e Diallo che cinque minuti dopo aggancia un pallone e si gira in area ma trova Virga pronto a deviare in corner il suo tiro. Al primo assalto l'Imperia passa: punizione deviata dalla barriera che finisce sui piedi di Virga, cross immediato al centro dove proprio Lupoli si fa trovare pronto per superare Teti al 22'. Al 36' il portiere dei tortonesi è fondamentale nel respingere un tiro di Coppola da fuori area, poi piovono cartellini gialli per una serie di interventi al limite del regolamento ma il punteggio non cambia.

A inizio ripresa Zichella si gioca la carta Saccà per Romairone ma cambia poco: nel giro di un minuto fra il 19' e il 20' l'Imperia fa tris prima con Cassata che recupera una palla persa a centrocampo, parte in azione personale e supera Teti, poi con Lupoli che da distanza molto ravvicinata non si fa sfuggire l'occasione di chiudere virtualmente la gara. L'Hsl non ci sta e salva almeno l'onore con la rete di Akouah - al primo gol in D - dopo che solo un miracolo di Caruso aveva negato la gioia del gol a Saccà: Fazio perde palla pressato proprio dall'ala bianconera, Caruso respinge ancora ma sulla ribattuta è bravissimo il 2003 subentrato a farsi trovare pronto al tap-in vincente.

Mercoledì al 'Coppi' arriva la Caronnese per gli ottavi di Coppa Italia: imperativo farsi trovare pronti più mentalmente che fisicamente per quello che potrebbe essere un passaggio del turno storico.

IMPERIA – HSL DERTHONA 3-1

MARCATORI: pt 22′ Lupoli; st 19′ Cassata, 20′ Lupoli, 39′ Akouah

IMPERIA: Caruso, Fazio, Losasso (1′ st Morchio), Mara, Deiana, Virga, Colantonio (47′ st Castaldo), Giglio, Cassata (41′ st Foti), Lupoli (30′ st Cappelluzzo), Coppola. A disposizione: Cefariello, Panaino, Pillon, Rosati, Fatnassi. Allenatore: Soda

HSL DERTHONA: Teti, Todisco (37′ st Gjura), Procopio, Galliani, Emiliano, Grieco (21′ st Kanteh), Speranza (34' st Akouah), Filip, Diallo, Manasiev, Romairone (1′ st Saccà). A disposizione: Bertozzi, Imperato, Negri, Chiellini, Ordisci. Allenatore: Zichella