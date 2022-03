Il 13 marzo c'è la 'Virtual Jtwia'

TORTONA -Il territorio tortonese protagonista della 'Just The Woman I Am 2022': domenica 13 marzo, andrà in scena l’edizione tortonese della 'Virtual Jtwia'.

Si tratta di una corsa camminata di 5 chilometri, sviluppata in città grazie alla partnership tra Bertram Derthona e Azalai, che veicola ulteriormente l’evento che il Cus Torino, in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino, organizza dal 2014 per raccogliere fondi a favore della ricerca universitaria contro il cancro.

'Just The Woman I Am', attraverso una serie di iniziative collaterali, promuove anche la prevenzione, l’inclusione, la parità di genere e i corretti stili di vita.

L’evento del 13 marzo si inserisce all’interno delle iniziative che le due società, insieme ad Autosped Castelnuovo Scrivia, hanno realizzato per sostenere questo progetto dalla forte valenza sociale. Già il 12 febbraio scorso, al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, era andato in scena un doppio match day dedicato a Jtwia, ora la prosecuzione avviene con una corsa camminata aperta a tutti coloro che si sono iscritti al Team Derthona e a chi fosse interessato a partecipare.

La partenza della corsa, resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Tortona, è fissata alle ore 10 dal piazzale antistante il PalaCamagna, che sarà anche il luogo di arrivo. Il palazzetto è stato individuato simbolicamente in quanto una delle “case” dell’attività del Derthona Basket.

Il percorso, tracciato e studiato da Azalai, si snoderà tra il centro storico di Tortona, passando per la via Emilia e piazza del Duomo, e il parco del Castello, dove i camminatori e i runners avranno la possibilità di godere della vista sulla città che si ha dalla Torre del Castello.

Bertram e Azalai, in questa occasione, fanno squadra insieme per sostenere la ricerca e un progetto dalla forte valenza sociale.