Oggi in Piemonte vaccinate quasi 6mila persone

Consueto resoconto del tardo pomeriggio relativo ai dati della campagna vaccinale in Piemonte: nella giornata di oggi, giovedì 10 marzo, sono state quasi 6mila le dosi somministrate.

Per la precisione, sono 5.977 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 283 è stata somministrata la prima dose, a 1.173 la seconda, a 3.343 la terza. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.701.377 dosi, di cui 3.313.198 come seconde e 2.777.345 come terze. Nei primi undici giorni sono state somministrate 1.372 dosi di Novavax. Somministrate in totale 10.367 quarte dosi ai soggetti fragili (1.178 oggi).

PRE-REPORT SETTIMANALE MINISTERO SALUTE - ISS

Nella settimana 28 febbraio-6 marzo in Piemonte il numero dei nuovi casi risulta in riduzione rispetto alla settimana precedente e la percentuale di positività dei tamponi resta al 12%. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 0.55 a 0.69 e l’incidenza resta pressoché costante a 295,59 casi ogni 100 mila abitanti (era 279,02). Continua a ridursi invece il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva che si abbassa dal 5,7% al 4,6% e anche quello dei posti letto ordinari che passa dall'11,7% al 9,3%