Autosped 'doppia' Ponzano

PONZANO - Un monologo, contro una avversaria in formazione rimaneggiata.

Ma per Autosped 'doppiare' nel punteggio Ponzano, 40-87, è una iniezione di fiducia, con il sostegno delle percentuali al tiro, davvero positive dopo gli alti e bassi in campionato e pure in Coppa, con una fatica, soprattutto, dalla lunga distanza.

Le giraffe chiudono con un 50 per cento da 2 e 47 per cento da 3, con 39 rimbalzi totali e con la doppia doppia di Pia D'Angelo, protagonista di una partita in cui la formazione di Balduzzi e Lazzari ritrova Ada De Pasquale, mvp della partita con 14 punti, ed è uno dei 'recuperi' importanti nella corsa ai playoff, e alla miglior posizione nella griglia.

Altra nota positiva, lo spazio concesso alle giovani e il contributo che ognuna ha dato, ben calata dentro il gioco.

La sfida non ha storia, già nel primo quarto Autoped scava un solco (23-9) che si allarga, 24-41 all'intervallo lungo. E aumenta ancora, davvero pochi tiri concessi alle padrone di casa, che nel terzo quarto si fermano a 6 e le ospiti fanno il vuoto, 30-63, mai appagate, neppure nell'ultimo parziale.

PONZANO - AUTOSPED 40-87

(9-23, 24-41, 30-63)

Ponzano: Rescifina 4, Carrer 2, Giordano 5, Camporeale 5, Gobbo 8, Van der Keijl 10, Orvieto 3, Siviero 1, Sekulic 2. Ne: Brunelli. All.: Zimerle

Autosped: Rulli 13, Bonasia 10, De Pasquale 14, Colli 6, Gatti, Ravelli 8, D'Angelo 12, Castagna 8, Bernetti 8, Bonvecchio 4, Bassi, Francia 4. All.: Balduzzi