Bertram, a Sassari è sfida playoff

TORTONA – Sfida dal grande sapore playoff. Domani (ore18) al PalaSerradimigni la Bertram sfida a domicilio il Banco di Sardegna Sassari per la 22esima giornata del campionato Lba di Serie A-Unipol Sai. Squadre appaiate a quota 20 punti (con i sardi con una partita in meno) in quel gruppone di cinque squadre che occupano dalla quarta all’ottava posizione. Il cuore del gruppo playoff.

Qui Sassari

Sassari con Piero Bucchi in panchina (subentrato all’ex Demis Cavina, esonerato proprio dopo il ko con Tortona) ha cambiato marcia. 7 vinte e 4 perse nonostante il blocco Covid nel mezzo e l’ultimo successo mercoledì sera a Trieste (recupero) che ha confermato il momento up dei biancoblù. Con Tortona esordio per il nuovo acquisto Miro Bilan, rientrato a Sassari dopo l’esperienza Ucraina e grande protagonista della Lega nelle ultime stagioni. Nella vittoria di Trieste il playmaker Gerald Robinson, uno degli uomini della svolta stagionale, ha piazzato il record societario di assist servendone 16 ai compagni. Anche questo sarà un tema tattico che coach Marco Ramondino e il suo staff dovranno tenere ben presente. Bucchi alla vigilia. "Ringrazio la società per lo sforzo e per avermi messo a disposizione un giocatore del calibro di Bilan, è ovvio che ci dovrà essere un momento di adattamento, ma è una cosa che facciamo assolutamente volentieri perché il giocatore non si discute. Noi veniamo da due prestazioni molto buone, due vittorie che ci danno grande fiducia. Sappiamo che andiamo ad affrontare una grande squadra, tosta, che gioca benissimo a pallacanestro e che ha molto frecce al suo arco. Ma noi stiamo bene, giochiamo in casa e vogliamo fare una bella partita".



Qui Tortona

“In questo finale di stagione le partite hanno un peso specifico diverso – analizza coach Marco Ramondino -. La classifica si sta delineando e tutte le squadre hanno un’attenzione particolare su queste ultime dieci partite. Noi dobbiamo approcciare e mantenere una mentalità forte. A cominciare da Sassari dove troveremo una squadra è molto diversa da quella dell’andata ed in grande forma”. L’esperto lungo Chris Mortellaro, prezioso elemento degli allenamenti bianconeri, riflette così sulla sfida di domenica. “Sassari ha cambiato tanto e gioca una delle migliori pallacanestro. Noi dobbiamo concentraci su noi stessi, tornare a giocare insieme, e prepararci a giocare una battaglia di 40 minuti. Il rush finale della stagione è molto duro, ma possiamo raggiungere la salvezza, prima di tutto e poi magari anche i playoff”.

Tortona con alcune criticità. Lo staff medico sta lavorando per recuperare gli infortunati con Milano, in particolare Daum e Cannon. “Non so fare una previsione. Spero di poterli recuperare tutti grazie alla disponibilità dello staff e dei giocatori che stanno facendo tutto il possibile per esserci”.

Pre-Partita

BANCO SARDEGNA SASSARI -BERTRAM TORTONA

Dove: PalaSerradimigni, Sassari.

Quando: domenica 13 marzo, ore 18.

Arbitri: Bartoli, Bongiorni, Noce.

Andata: 95-89 Tortona.

Come seguirla: in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Sassari con Robinson, Kruslin, Burnell, Bendzius, Mekowulu. Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Indisponibili: Cattapan (Tortona).