Falchetto, vent'anni in un libro

TORTONA - Venerdì 18 marzo alle ore 18.15, presso la sala conferenze della Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” in via Ammiraglio Mirabello 1, nell’ambito della rassegna 'Libri dal vivo', verrà presentato il libro-catalogo “Frammenti di un discorso artistico”, a cura di Giovanna Franzin, dedicato ai venti anni di attività artistica di Fabrizio Falchetto.

Si tratta di una miscellanea di testi critici, immagini di opere, fotografie e testimonianze di un percorso iniziato nel 1999, attraverso cui conoscere i vari aspetti dell’avventura artistica dell’"omino di carta", il protagonista delle opere di Falchetto. L’artista e la curatrice saranno presenti per illustrare il lavoro e farà da cornice una piccola mostra di opere originali realizzate da Falchetto, in collaborazione con il decano degli artisti tortonesi. L’ingresso è libero e disciplinato dalle normative sanitarie in vigore.