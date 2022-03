Tavernelli: "A Sassari vittoria del gruppo "

TORTONA – E’ il capitano della Bertram. Una guida per il gruppo anche fuori dal campo. Riccardo Tavernelli – 31 anni appena compiuti – riflette sul momento della squadra dopo la vittoria di Sassari e alla vigilia della sfida contro Napoli.

“A Sassari è stata la vittoria del gruppo. La vittoria di Sassari ci dà consapevolezza. Ha dimostrato che ogni giocatore che entra sa bene cosa fare ed è pronto a farlo. Abbiamo vinto su un campo difficile e contro una squadra molto in forma”.

Tortona con una vittoria potrebbe fare un decisivo passo playoff. Cosa ne pensa?

“La classifica è talmente compatta che è ancora presto per guardarla. Con due vittorie di fila sei su e con due sconfitte ti trovi in basso. Queste partite che rimangono da giocare hanno un peso specifico maggiore. Saranno decisive le sfide contro le dirette concorrenti e importante sfruttare le gare casalinghe”.

Sabato arriva Napoli. Che partita sarà?

“Napoli all’andata era stata una partita difficile e combattuta fino all’ultimo. In avvio siamo stati messi sotto dalla loro fisicità. Ora li ritroviamo. Siamo cambiati e maturati e loro vengono da un momento difficile e possono trovare benefici dal cambio di allenatore”.

Prima stagione in A. Chi bilancio fino a questo punto?

“Sicuramente la sto vivendo bene. Ho avuto più spazio di quello che aspettavo anche perché mi sono fatto trovare pronto quando sono stato chiamato in causa. Sono contento e soddisfatto del mio percorso personale in questa stagione tutta nuova e, soprattutto di quello della squadra che da neopromossa ha centrato la finale di Coppa Italia”.