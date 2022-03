Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Tutto è pronto per un'altra domenica di campionato, protagoniste le 'nostre' formazioni che cercheranno di raggiungere i rispettivi obiettivi: segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

In serie D il campionato è fermo per lasciare spazio al torneo di Viareggio, ma il Casale scende comunque in campo per un recupero molto importante. Al 'Palli' arriva infatti il Sestri Levante guidato dall'ex Fabio Fossati e i ragazzi di Marco Sesia cercano una vittoria utile a confermare il momento positivo e a lanciare la grande rincorsa.

In Eccellenza è il giorno del derby: Castellazzo e Acqui si affrontano al 'Comunale' in una sfida che conta molto, per la classifica, per il campanile e anche per Riccardo Molina, al debutto sulla panchina dei biancoverdi. I locali sono probabilmente all'ultima chiamata salvezza, Merlo deve inve tornare a fare bottino pieno se vuole ancora alimentare sogni di vertice.

Promozione: la capolista Luese Cristo gioca alle 17.30 contro Bacigalupo, ma il clou è a Valenza, dove la formazione di Luca Pellegrini attende la Santostefanese e spera di mettere pressione alla regina. Derby tra Arquatese e Ovadese.

Per quanto riguarda la Prima Categoria, ostacolo Spinettese per il Felizzano che guida la classifica: si tratta di un confronto complicato, che nasconde diverse insidie. Domenica delicatissima in coda, con tanti scontri diretti che potrebbero assumere un peso specifico veramente notevole.

In Seconda Categoria la Frugarolese prima della classe è alle prese con il derby contro la Boschese, mentre l'Atletico Acqui va a Sale e il Predosa riceve il Libarna.

Testacoda tra Fortuna Melior e Aurora in Terza Categoria, dove spiccano Garbagna-Pizzeria Merella Beach e Vignolese-Lerma.