Addio a Mario Colondri, giocò nei Grigi e nel Derthona

ALESSANDRIA - Lutto nel mondo del calcio provinciale: si è spento Mario Colondri, che nella sua lunga carriera, ha vestito, soprattutto, la maglia del Derthona, ma è stato anche grigio, in serie B

Classe 1935, 87 anni compiuti un mese fa, il 22 febbraio, Colondri era nato a Chiavari.

Al Derthona il centrocampista arrivò la prima volta nel 1959 - 60, in serie D, dopo aver vestito le maglie di Sammargheroyese e Sestri Levante.

Poi due campionati in C al Pordenone, con 48 gettoni e 9 gol, prima del salto in B all'Alessandria, nel 62 - 63, collezionando 5 presenze.

Dopo quella stagione nella cadetteria, la sua carriera sportiva è stata tutta a Tortona, ben sette campionati, dal 1963 - 64 al 1969 - 70, dai Dilettanti fino alla serie C. Dopo molti anni da calciatore, è stato anche allenatore.

Grande cordogolio nella tifoseria e nelle persone che lo hanno conosciuto. Fra i messaggi quello di Franco Gemme, "sei stato compagno di squadra e mister nell'Audax, per me era un onore allenarmi con te", e il ricordo di Nino Amato: "Volontà, serietà e passione, queste erano le qualità che, nella sua lunga carriera, ha sempre cercato di trasmettere".