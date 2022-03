Filip lancia Hsl sul podio

VARESE - E' il trionfo di Zichella, delle sue idee, del suo gruppo: l'1-0 esterno sul campo del Varese premia una squadra che anche priva del suo centravanti titolare - impegnato con la propria nazionale, sconfitta oggi 1-0 dalla Sierra Leone nella 'Antalya Cup' - riesce comunque a essere propositiva e a strappare una vittoria che poco cambierà dell'esito del campionato ma ora come ora vale l'aggancio al terzo posto che a questo punto della stagione in questa categoria a Tortona mancava dallo scorso millennio.

La partita si apre con un tiro di Manasiev e un calcio d'angolo a favore dell Hsl, ma lo spettacolo più che in campo è sulle curve che sostengono i rispettivi beniamini con molto calore. Al 20' ha un'occasione Cappai che si fa trovare solo in area ma poi sbaglia il pallonetto a scavalcare Teti, due minuti più tardi risponde Gueye con un rasoterra che Trombini disinnesca senza problemi. Al 24' D'Orazio rimedia un cartellino giallo che gli costerà la prossima partita, poi però sull'azione seguente rimedia un grave infortunio che costringe Rossi a sostituirlo con Cantatore. Al 40' Pastore si libera di tutti in area su assist di Piraccini e da posizione molto angolata sulla destra tira sull'esterno della rete.

Nella ripresa parte ancora meglio il Varese che mette Piraccini solo davanti a Teti ma fermato dall'assistente che segnala un fuorigioco, poi Cappai serve ancora a Piraccini il pallone giusto per il vantaggio ma Todisco respinge sulla linea a portiere battuto. Al 21' entra Di Renzo per Cappai, ma quattro minuti dopo ad andare vicinissimo al gol è il Derthona con Gueye servito da Saccà che non arriva per un soffio al tap-in. Dopo la mezz'ora Di Renzo aspetta troppo tempo a concludere e viene rimontato dalla difesa, poi al 38' arriva il gol partita: Procopio crossa in area, Filip prende bene il tempo e di testa trafigge Trombini gelando lo stadio. Il Varese prova a reagire ma psicologicamente la botta è stata troppo forte e parte la contestazione degli ultras, mentre i tortonesi gestiscono con calma il vantaggio fino al triplice fischio: nel recupero i biancorossi chiedono un calcio di rigore che l'arbitro non concede e può partire la festa per Zichella e i suoi ragazzi aspettando l'infrasettimanale di mercoledì contro il Fossano.

VARESE-DERTHONA 0-1

MARCATORE: st 38' Filip

VARESE (3-4-1-2) Trombini; Mapelli, Monticone, Marcaletti; Foschiani (39' st Mendolia), D'Orazio (30' Cantatore), Premoli, Tosi (38' st Minaj); Piraccini; Pastore, Cappai (22' st Di Renzo). A disp. Priori, Battistella, Bertuzzi, L.Baggio. All. Rossi

DERTHONA (4-3-3) Teti; Todisco (36' st Gjura), Galliani, Emiliano, Procopio; Filip (43' st Kanteh), Speranza (40' st Luzzetti), Manasiev; Saccà, Gueye (34' st Romairone), Otelè. A disp: Bertozzi, Imperato, Negri, Ordisci, Grieco. All. Zichella

ARBITRO: Giuseppe Rispoli di Catania