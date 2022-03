Siccità: i consigli per risparmiare acqua

Le previsioni dell'Arpa fanno ben sperare: qualche pioggia potrebbe tornare a cadere sul Piemonte da metà della prossima settimana. È in arrivo una perturbazione atlantica che, da martedì, convoglierà aria umida sul Piemonte ma ancora senza precipitazioni, attese invece nei giorni successi. Con oggi il periodo di siccità ha raggiunto i 107 giorni consecutivi, diventando il secondo più lungo negli ultimi 65 anni nella regione, dopo i 137 giorni dell'inverno 1999/2000.

Nel frattempo, ecco alcuni consigli pratici per risparmiare acqua.

Ridurre l'utilizzo di acqua calda

Rispetto alla doccia, fare il bagno implica un consumo di acqua di quattro volte superiore. Infatti, il consumo medio che ne deriva è di 120 -160 litri, mentre per fare una doccia di cinque minuti è stimato un consumo di 75-90 litri e per una di 3 minuti 35-50 litri. Una buona pratica per ridurre ulteriormente i consumi, è quella di chiudere l’acqua quando ci si insapona o quando si fanno trattamenti tipo balsamo o maschere; un ulteriore risparmio si può ottenere installando frangi-getto o riduttori di flusso su rubinetti e doccette.

I piccoli gesti quotidiani

Ognuno di noi può mettere in pratica dei piccoli gesti per evitare sprechi: