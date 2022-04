Bertram, Vanni Talpo nello staff dell'Italia Under 16

TORTONA - Un alessandrino in azzurro.

E' Vanni Talpo, assistente allenatore di Marco Ramondino alla Bertram Derthona, scelto dal Settore Squadre Nazionali della Federbasket come componente dello staff dell'Italia Under 16.

Talpo, una lunga esperienza in panchina e una passione smisurata per la pallacanestro, farà parte del gruppo di lavoro guidato da Giuseppe Mangone, che dal 12 al 20 agosto parteciperà al Campionato Europeo, a Skopje, in Macedonia.

Mangone è molto conosciuto in provincia, perché è stato responsabile del settore giovanile della Junior Casale.

Per Talpo un riconoscimento personale di grande valore, sottolineato anche dalla società tortonese, che si è congratulata con il suo tecnico per l'importante nomina.