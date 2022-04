Bertram per restare sul treno play-off

TORTONA – Bertram a Cremona nel posticipo della 26esima giornata del campionato Lba Unipol-Sai. Palla a due alle ore 20.45 al PalaRadi. Vanoli ultima ma viva e a caccia di punti salvezza.

Tortona che deve ripartire, dopo due ko in fila, per non perdere il treno playoff. I risultati degli anticipi favorevoli ai Leoni che però devono vincere. Prima settimana per il nuovo acquisto bianconero Elvar Fridriksson. Difficile fare previsioni su un possibile utilizzo.

Qui Cremona

Gara ad alto valore per Cremona, ultima a caccia di una vittoria per sperare nella salvezza. Coach Paolo Galbiati: «Tortona è una bellissima realtà di questa stagione, stanno facendo benissimo sfruttando un impianto di gioco collaudato con un bel blocco italiano e giocatori di grande esperienza e talento. Questa settimana hanno aggiunto anche Fridriksson che io ho avuto la “sfortuna” di conoscere con la nazionale. È un giocatore con tanti punti nelle mani e che darà loro ancor più imprevedibilità. Speriamo non lo faccia già domenica. Dovremo andare in campo a battagliare su ogni singolo possesso. Ddovremo essere bravi a rallentare il loro movimento, sia di giocatori che di palla, per riuscire a rompergli il flusso e spezzargli il più possibile il ritmo. «Noi abbiamo ancora una piccola fiammella accesa e vogliamo tenerla accesa. Per farlo dobbiamo assolutamente vincere.



Qui Tortona

«Dobbiamo andare a Cremona a fare la migliore prestazione possibile - attacca coach Marco Ramondino -. La storia di questa stagione dimostra che noi dipendiamo dalle prestazioni. Cremona è una squadra che gioca in modo molto aggressivo in attacco, mettendo grandissima pressione sul ferro. Nell’ultima partita hanno varato un assetto con due palleggiatori e due tiratori nelle posizioni di 3 e 4 con Tinkle e Kohs e questo gli ha dato un equilibrio diverso. Dovremo avere attenzione sui creatori di gioco e su quei giocatori che possono venire fuori durante la partita. Fridriksson? In questo momento non so se sarà nei dodici”

A presentare la partita anche Jalen Cannon. “Cremona è cambiata rispetto alla gara di andata, sia per infortuni subìti da alcuni suoi giocatori sia per le modifiche al roster. Si tratta di una squadra che gioca molto bene, ad alto rimo e numero di possessi, con energia, attaccando il ferro e facendo ricorso al tiro da fuori. Noi siamo in un momento complesso dal punto di vista fisico e mentale, ma stiamo lavorando per tornare ad essere la formazione che siamo stati nel corso di tutta la stagione”.

Pre-Partita

VANOLI CREMONA- BERTRAM TORTONA

Dove: Pala Radi di Cremona.

Quando: domenica 10 aprile, ore 20.45.

Arbitri: Lo Guzzo, Quarta e Vita.

Andata: 97-92 Tortona.

Come seguirla: su Rai Sport 2 e in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Cremona con Spagnolo, Cournooh, Tinkle, Dime, Kohs. Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Indisponibili: Cattapan (Tortona). Cremona senza Pecchia e con il dubbio Poeta.