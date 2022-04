Lutto per Paolo Camossi, si è spento il papà Antonio

TORRE GAROFOLI - Lutto per Paolo Camossi, atleta campione del mondo di salto triplo e allenatore di Marcell Jacobs.

Si è spento oggi il papà, Antonio, 78, anni, che viveva a Torre Garofoli, dove Paolo è cresciuto e dove tornava spesso.

A lui anche Jacobs aveva dedicato l'oro ai Mondiali, conquistato il 19 marzo. "Un pensiero a tutti i papà, in particolare ad Antonio, babbo di Paolo, che ha problemi di salute".

Anche il figlio aveva scritto un messaggio. "Mi hai insegnato a non mollare mai e a lottare, sempre, per quello in cui credo. Continua nel farmi da esempio e lotta".

Le condizioni di Antonio Camossi si sono aggravate negli ultimi giorni, fino al decesso, poche ore fa. Il rosario sarà recitato domani, mercoledì, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Torre Garofoli, dove giovedì, alle 14.30, sarà celebrato il funerale, partendo dalla Casa funeraria in via Parini 6, ad Alessandria.