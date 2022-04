Due tortonesi al nuovo programma di Carlo Conti: "La Band"

MONTECATINI TERME - Venerdì 22 aprile debutta su Rai Uno, dal Teatro Verdi di Montecatini, 'The Band', un nuovo talent composto da quattro puntate e una finale. In gara, otto formazioni musicali emergenti (scelte durante il primo episodio tra sedici precedentemente selezionate tra oltre 2.000 candidature) sotto la guida di otto tutor e la valutazione da parte dell’immancabile giuria. Nessuna vincita in denaro per il primo classificato, mentre sono solo cover le canzoni presentate. Alle band sarà infine concesso di eseguire un inedito durante la finalissima.

Fra le sedici protagoniste della prima serata ci sarà anche una band per metà tortonese: gli Anxia Lytics hanno infatti in formazione il chitarrista Samuele Perduca e il batterista Nicolas Megna - figlio d'arte, il padre è il popolare cantante Lillo Baroni - oltre al bassista ligure Luca Furfaro e alla cantante e tastierista Alessia Gerardi, bergamasca. Il gruppo si è formato tre anni fa in un live club di Milano durante una jam session e nonostante lo stop per la pandemia ha continuato a suonare insieme fino a superare le selezioni per questo programma.

Si confronteranno con altri quindici gruppi da tutta Italia: Xela Unplugged (Gallarate), Jf Band (Parma), Riflesso (Ferrara), Living Dolls (Udine), Achtung Babies (Roma), Isoladellerose (Roma), Gemini (Anagni), Cherry Bombs (Milano), Dan e i suoi fratelli (Milano), Silent Project (Milano), N’ice Cream (Venarotta, Ap), Mons (Collegno, To), Keller Band (Padova), La chiamata d’emergenza (Bari) e Rojabloreck (Massa Carrara).

Nel loro percorso le otto band superstiti saranno guidate da un tutor che darà loro consigli e le aiuterà a preparare le canzoni che dovranno eseguire: ogni tutor sarà anche giudice e giudicherà le esecuzioni delle altre sette band. I tutor rispondono ai nomi di Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica. La giuria è composta da Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini, quest’ultima alla prima esperienza in uno show di questo tipo. A condurre troviamo Carlo Conti, mentre la produzione è stata affidata a Palomar.