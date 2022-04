Bertram e Novipiù, chi gioca al PalaEnergica?

CASALE MONFERRATO – Chi gioca il 1° maggio sul parquet del PalaEnergica PalaFerraris di Casale Monferrato?

Al momento non è dato saperlo. Il caso sovraffollamento del palasport casalese è ancora da risolvere. Come tutti sanno l'impianto viene utilizzato sia dalla squadra di casa, la JB Monferrato (che gioca il campionato di Serie A2 ) che dalla Bertram Derthona che vi disputa le gare casalinghe del campionato di Serie A.

Basta una telefonata..

Entrambi i campionati sono sotto il "cappello" della Federazione Italiana Pallacanestro, ma l’organizzazione del calendario delle gare compete alle rispettive Leghe. Lba per la Serie A e Lnp per la Serie A2. Ma le due organizzazioni, evidentemente, faticano a comunicare. Così nei due calendari, alla data del primo maggio e nello stesso impianto, si trovano sia Jbm-Forlì in programma alle ore 18, che Bertram-Trieste (palla a due alle ore 20.45). Situazione ovviamente non possibile visti i tempi tecnici di allestimento del campo e di organizzazione e svolgimento delle partite. Quindi, la speranza è che a nove giorni dalla giornata di gara, una telefonata tra i due enti preposti - sentiti i quattro club coinvolti - possa risolvere il mistero (anticipando al sabato una delle due gare). E soprattutto permettere alle società coinvolte (due delle quali in trasferta) di organizzarsi di conseguenza.