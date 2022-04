Marcia della Pace, Alessandria c'è

PERUGIA - Sta partendo in questi minuti da Perugia la Marcia della Pace: moltissimi i partecipanti che raggiungeranno Assisi, dove l'arrivo è previsto per le 14.

Una camminata che, naturalmente, quest'anno assume ancor più ragione d'essere, alla luce del conflitto in atto in Ucraina, senza dimenticare, però, le molte guerre continuamente in atto in varie parti del mondo, e delle quali si parla poco.

Alessandria partecipa alla Marcia con una delegazione, guidata da Pierluigi Cavalchini e Nicoletta Vogogna.

Moltissime le associazioni nazionali presenti, da Emergecy ai gruppo scout, scuole e ben 53 università.