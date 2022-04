Bertram, parla Picchi: "JP? Ci pensa Gavio"

TORTONA - Tra campo e scrivania. Tra partite da giocare con la prospettiva esaltante del primo playoff in Serie A e il disegno del futuro con i rinnovi contrattuali. Per il presidente del Derthona Basket Marco Picchi un periodo di grandi impegni. L’ultimo con la squadra a Bologna con una sconfitta che si può definire indolore.

“Per 25 minuti abbiamo giocato una partita di altissimo livello. Poi, com'è anche normale che sia, la Virtus dopo due sconfitte stagionali con noi ha voluto mettere le cose in chiaro e far vedere che loro sono i campioni d’Italia ed hanno una squadra infarcita di super campioni. Per quello che sono i nostri i obiettivi non c’è rammarico. Li abbiamo spinti a tirare fuori il meglio e questo significa che ci siamo conquistati una certa considerazione”.

Siamo alla volata finale. Con quali pensieri?

"Abbiamo avuto la bravura di avere un cammino continuo e regolare, mantenendo sempre la zona medio-alta della classifica. Sono stato facile profeta ad inizio stagione, quando ho detto che sarebbe stato importantissimo evitare di arrivare nelle ultime due-tre giornate invischiati in una lotta salvezza che poi si gioca sui dettagli. E’ proprio quello che sta succedendo nella bagarre di fondo classifica. Ci siamo tolti dalla zona calda molto presto e siamo stati bravi".

Vi manca una vittoria per i playoff aritmetici…

"Sì, potremmo essere dentro i playoff già domenica battendo Trieste, oppure anche in caso di sconfitta, se una tra Pesaro e Reggio Emilia non vince."

Abbiamo definito il rinnovo di Luca Severini, uno della vecchia guardia che incarna perfettamente lo spirito del Derthona

In questo periodo si programma anche al futuro. Avete iniziato a ragionare sulla squadra del prossimo anno dal rinnovo "simbolico" di capitan Tavernelli.

"Vogliamo continuare con un gruppo che si è dimostrato all’altezza e consolidarci in Serie A, ripetendo una stagione di alto livello. Vogliamo mantenere un’ossatura di giocatori e uomini che ci hanno soddisfatto molto. Per questo abbiamo iniziato dal capitano e posso dire che annunceremo anche il rinnovo per una stagione di Luca Severini, un altro esponente della vecchia guardia che l’anno prossimo giocherà la quarta stagione con noi, e che incarna alla perfezione lo spirito del Derthona".

I tifosi aspettano segnali sul rinnovo di JP Macura. A che punto siete?

"Con JP e con i suoi agenti ci sono discorsi ben avviati. Mi sembra che la volontà del giocatore sia quella di rimanere. Si è creato un grande feeling con la società e l’ambiente e JP ha dato la sua disponibilità a parlare di un rinnovo. Tra l’altro il dottor Gavio ha voluto condurre direttamente la trattativa. Diciamo che siamo ottimisti".

Tra JP Macura, la società e l'ambiente si è creato un bel feeling. Lui vuole restare, penso che al ritorno dagli Usa chiuderemo il rinnovo



Con quali tempi si può chiudere?

"JP è tornato negli Usa per la nascita del suo primo figlio che è programmata in questi giorni. Rientrerà per la partita di domenica. E poi definiremo, credo entro la fine della stagione regolare".

A proposito di mercato: nella prossima stagione Leo Okeke potrebbe “rientrare” a Tortona?

"Leo ha cambiato agenzia (da quella di Vittorio Gallinari alla spagnola Xpheres, ndr) quindi nei giorni scorsi ci siamo incontrati con i suoi nuovi procuratori. Quest’estate faremo un piano di lavoro con lui e poi ragioneremo. E' un giocatore su cui pensiamo di contare".

La qualificazione alle Coppe Europee non è più un’ipotesi tanto lontana. Che riflessioni state facendo in proposito?

"Dobbiamo valutare quanto sia opportuno un eventuale ingresso in Europa senza il nostro palazzetto e quindi con disagi organizzativi per tutti. Le Coppe sono un passo affascinante ma impegnativo che deve essere ben ponderato".

Avete ricevuto nelle scorse settimane la visita del presidente di Lega Basket Umberto Gandini. Cosa vi siete detti?

"La sua è stata a una visita molto gradita. Abbiamo un ottimo rapporto personale ed è stata l’occasione di mostrargli il cantiere della Cittadella dello Sport e per parlare del rinnovo dei contratti del bando dei diritti tv".